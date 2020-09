화승알앤에이 인적분할 결정… "사업구조 개편"

[아시아경제 조성필 기자] 자동차 핵심 부품 전문 기업 화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 1,940 전일대비 155 등락률 +8.68% 거래량 1,170,057 전일가 1,785 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 화승알앤에이, 화승엑스윌과 소규모합병 이사회 결의[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일화승알앤에이, 자회사 화승엑스윌 흡수합병 close 가 인적분할을 통한 사업구조 개편에 나선다.

화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 1,940 전일대비 155 등락률 +8.68% 거래량 1,170,057 전일가 1,785 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 화승알앤에이, 화승엑스윌과 소규모합병 이사회 결의[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일화승알앤에이, 자회사 화승엑스윌 흡수합병 close 는 28일 이사회를 열고 현재 법인을 사업과 투자를 맡는 존속법인 '화승코퍼레이션'과 자동차 부품 사업 전문 신설법인 ' 화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 1,940 전일대비 155 등락률 +8.68% 거래량 1,170,057 전일가 1,785 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 화승알앤에이, 화승엑스윌과 소규모합병 이사회 결의[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일화승알앤에이, 자회사 화승엑스윌 흡수합병 close '로 인적분할을 결정했다고 28일 공시했다.

분할기일은 내년 2월 28일이다.

두 법인은 내년 3월 15일 유가증권시장에 각각 변경상장과 재상장할 예정이다.

화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 1,940 전일대비 155 등락률 +8.68% 거래량 1,170,057 전일가 1,785 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 화승알앤에이, 화승엑스윌과 소규모합병 이사회 결의[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일화승알앤에이, 자회사 화승엑스윌 흡수합병 close 측은 "투자와 운영 분리, 자동차 사업과 비 자동차 사업의 분리, 글로벌 운영 체제 강화 등을 목적으로 인적 분할을 결정했다"고 설명했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr