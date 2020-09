[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 추석을 앞둔 28일 김준성 영광군수가 영광소방서를 방문해 군민의 안전을 위해 특별경계근무에 임하는 소방공무원의 노고를 격려하고 위문금을 전달했다.

김준성 영광군수는 “휴일도 없이 불철주야 고생하는 소방관의 헌신에 감사의 마음을 전한다.”며 “군민의 안전 지킴이로써 최선을 다해주길 바란다.”라고 당부했다.

이에 이달승 영광소방서장은 “소방 업무에 많은 관심과 격려 감사드린다.”며 “군민이 안심하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 재난예방활동에 적극적으로 임하겠다.”라고 답했다.

