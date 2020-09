"마스크 껴 주세요"요청에 격분... 버스서 행패 부린 70대 체포

[아시아경제 김영은 기자] 마스크를 착용해 달라는 운전기사의 요청에 화가 나 욕설을 하며 운전을 방해한 70대 남성이 현장에서 붙잡혔다.

부산 연제경찰서는 버스에서 마스크를 착용해달라는 운전기사 말에 격분해 15분가량 욕설을 하며 버스 운행을 방해한 혐의(업무방해)로 70대 A 씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 28일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 27일 오후 9시50분께 부산 연제구 연산동 연일 지구대 앞에서 술에 취해 마스크를 끼지 않고 시내버스에 탑승했다.

이를 발견한 운전기사는 A 씨에게 "마스크를 껴 주세요"라고 요청했고, 이 말에 A 씨는 화를 내며 욕설을 내뱉는 등 시내버스의 운행을 방해한 혐의를 받고 있다.

승객의 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다. 경찰은 당시 시내버스를 함께 타고 있던 시민들이 A 씨가 부리는 행패에 크게 두려움을 느꼈고, 차량 운행이 지연되는 바람에 불편을 겪어야만 했다고 전했다.

