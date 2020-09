완도군청 역도실업팀, 전국 대회서 메달 ‘휩쓸어’

2020 전국 남녀 역도선수권대회 금 2, 은 7, 동3 획득

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 완도군청 역도실업팀 선수단이 지난 18일부터 22일까지 경남 고성 역도 전용 경기장에서 열린 ‘2020년 전국 남녀 역도선수권대회’에서 금메달 2개, 은메달 7개, 동메달 3개 총 12개의 메달을 목에 걸었다.

28일 완도군에 따르면 여자 49㎏급에 출전한 김은영 선수는 인상 71㎏ 3위, 용상 93㎏ 1위, 합계 164㎏ 2위로 금·은·동메달을 각각 1개씩 획득하는 쾌거를 이뤘다.

여자 71㎏급에 출전한 최가연 선수는 인상 91㎏ 2위, 용상 105㎏ 3위, 합계 196㎏ 3위로 은메달 1개와 동메달 2개를 획득했다.

남자 73㎏급에 출전한 신비 선수는 인상 142㎏ 1위, 용상 179㎏ 2위로 한국주니어 신기록, 합계 321㎏ 2위로 지난 대회에서 수립한 자신의 한국주니어 신기록(합계 318㎏)을 경신하며 금메달 1개와 은메달 2개를 획득했다.

남자 109㎏급에 출전한 임진강 선수는 인상 140㎏ 2위, 용상 180㎏ 2위, 합계 320㎏ 2위로 은메달 3개를 획득했다.

완도군청 역도실업팀의 허진 감독은 “코로나19로 상반기 대회들이 하반기로 연기되는 등 기량 유지를 위한 훈련 일정이 수시로 변경돼 선수들의 컨디션 유지가 어려웠으나 잘 이겨내 줘 대견하고 감사하다”며 “지난 대회에 이어 완도군민들에게 좋은 소식을 전할 수 있게 돼 무척 기쁘다”고 말했다.

신우철 완도군수는 “코로나19 여파로 각종 체육시설이 문을 닫는 등 역도실업팀이 훈련하기에 최적의 상황이 아니었음에도 전원이 입상하는 좋은 성적을 내줘 감독님과 선수들에게 감사하다”며 “앞으로도 우리 선수단이 대한민국 청정바다수도 완도군의 위상을 높이는 선봉장이 되어주길 바란다”고 전했다.

이번 대회는 무관중 경기 운영 등 방역 수칙을 철저히 준수하면서 진행됐다.

