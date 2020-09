질투가 부른 참극…태국 결혼식 축하연서 총기 난사, 5명 사상

질투로 '아내 옛 애인'과 몸싸움…그 후 이어진 총성

[아시아경제 김봉주 기자] 태국의 한 결혼식 축하연에서 총격 사건이 발생해 하객 등 4명이 숨지고 1명이 다쳤다.

태국 방콕 포스트 등은 26일 오후11시께 태국 남부 니콘시탐마랏주 탐판나라 지역의 한 주택에서 총격 사건이 발생했다고 27일 보도했다.

신문에 따르면, 결혼 축하연에 하객으로 참석한 아룬(31)과 아내 다라완(24)이 다라완의 옛 애인과 마주치게 됐다.

질투심을 느낀 것으로 알려진 다라완의 옛 애인이 아룬과 거칠게 말다툼을 했다.

분위기는 삽시간에 싸늘해졌고, 이를 말리던 신호부부 등 초청자들이 이들을 집 밖으로 내보냈다.

하지만 이어 총성이 울렸고, 총성이 멈춘 뒤 아룬 부부는 현장에서 총탄을 여러 발 맞은 채 숨진 채 발견됐다.

또 총격으로 중상을 입고 병원으로 이송된 20∼40대 3명 가운데 2명도 숨졌다.

경찰은 총을 쏜 사람을 확인하고 있다고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr