아차! 추석 선물…배송 지각 걱정없는 e쿠폰

롯데온·11번가·SSG닷컴 등

온라인 쇼핑몰 선택지 ↑

특급호텔 식사권부터

피자·치킨 등 가벼운 선물도

[아시아경제 차민영 기자] 바쁜 일상에 치여 추석 선물 구매를 깜박했다면 e쿠폰이 대안이다. 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 비대면(언택트) 마음 나누기가 권장되면서 대면 방문의 필요성에 대한 사회적 통념이 바뀌고 있기 때문이다. 유통업계에서도 발빠르게 취향·가격대별 다양한 선택지를 내놓고 있다.

27일 관련 업계에 따르면 롯데그룹의 통합 쇼핑몰 '롯데온'은 호텔·리조트 뷔페 쿠폰을 e쿠폰 형태로 판매한다. 대표 상품은 '롯데호텔부산 라세느' 디너 1인 뷔페권(8만9046원)과 '쏠비치 양양 호텔 앤 리조트 셰프스 키친' 주중, 주말 조식 1인권(2만6500원)이다. '르메르디앙 서울 셰프 팔레트' 추석 특선 런치·디너 1인 식사권(11만2500원)과 파라다이스 호텔 부산, 힐튼 호텔 부산 레스토랑 쿠폰 등도 판매한다. 롯데마트, 하이마트, 세븐일레븐과 롯데리아, 엔제리너스 상품권도 있다.

11번가에서도 추석 명절인 내달 4일까지 e쿠폰 인기 브랜드의 최대 70% 할인 기획전을 진행한다. '미스터피자 씬크러스트피자 1+1 & 콜라1.25L'을 2만3900원에, KFC 모바일상품권 2만원권을 1만8000원에 판매한다. 투썸플레이스 2만원권을 1만7000원에, 후지필름 사진인화&포토북 이용권을 70% 할인한 5900원에 판매한다.

주소를 묻기 민망한 상황에서 더욱 유용하다. SSG닷컴에서 판매하는 추석 선물세트 2만5000종 대부분은 휴대폰 번호만 알면 되는 '선물하기'로 이용할 수 있다. 또한 선물하기 코너 내 '추석 선물' 테마를 만들어 이용 방법 및 인기 상품을 안내 중이다. 높아진 수요에 21일부터 다음달 4일까지 선물하기 서비스 이용 고객 중 추첨을 통해 스타벅스 e카드 5만원 경품을 증정하는 행사도 펼친다.

실제 롯데온에 따르면 e쿠폰 매출은 증가하는 추세다. 특히 선물 수요가 높은 5월과 추석 선물 시즌인 8,9월 판매는 보통 때의 두 배 이상을 기록했다. 또한 롯데온이 지난 8월 고객 대상으로 진행한 '추석 선물 선호도 조사'에서 응답자의 50.1%가 이번 추석 받고 싶은 선물로 e쿠폰을 선택했다. SSG닷컴에서도 지난 8월 13일부터 9월 19일까지 '선물하기' 서비스를 통한 매출은 101.8%, 주문건수는 114% 증가한 것으로 나타났다. 이는 직접 만나 선물을 전하는 대신 휴대폰 문자를 통해 손쉽게 선물을 보내는 고객이 많아진 것으로 분석된다. 받는 사람의 주소를 정확히 알지 못하더라도 선물할 수 있는 점 역시 인기 요인이다.

문유미 롯데e커머스 홈리빙셀 팀장은 "코로나19 시대 추석 선물로 e쿠폰이나 제품 교환권 등의 수요가 눈에 띄게 늘고 있다"며 "추석이 가까워진 현재, 롯데온은 아직 선물을 준비하지 못했거나 간편한 선물 구매를 원하는 고객들 대상으로 다양한 모바일 선물을 준비했으니 많은 관심 바란다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr