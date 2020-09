[아시아경제 유제훈 기자] 불법 드론으로 추정되는 미확인 비행물체 탓에 인천국제공항에 착륙예정이던 항공기 5대가 인근 김포국제공항으로 회항했다.

26일 인천국제공항공사에 따르면 이 사건의 여파로 이날 오후 2시50분 인천공항에 도착할 예정이었던 시베리아항공 6271편(여객 59명 탑승)이 김포공항으로 회항했다.

이밖에 화물편인 아시아나항공 796편과 388편, 아메리칸항공 9189편과 9743편도 각기 김포공항으로 회항했다. 공항공사 관계자는 "미확인 비행물체로부터 안전을 확보하기 위한 것"이라고 설명했다.

