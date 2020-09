▶이점악씨 별세, 진재교(성균관대 한문교육과 교수)씨 모친상= 26일, 삼성서울병원 장례식장 20호실, 발인 28일 오전 8시, 장지 국립영천호국원. 02-3410-3151

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr