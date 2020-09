롯데百, 전주점 17일간의 쇼핑 레이스

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 롯데백화점 전주점(점장 이주영)은 추석을 앞두고 다음달 11일까지 ‘17일간의 쇼핑레이스’라는 테마로, 17일간 가을 정기 세일을 진행한다.

올 가을 정기 세일은 명절 연휴와 겹치는 동시에 코로나19의 영향으로 쇼핑고객 분산을 위해 더욱 다양한 혜택과 이벤트를 마련하고 지난해 보다 일주일 더 연장했다.

여성·남성패션, 스포츠, 잡화, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 2020년 가을,겨울 신상품을 10~30%, 이월 상품 기획전에서는 최대 70% 할인 판매한다.

대표행사로는 마음까지 따뜻해지는 추석 아웃도어 상품전을 열어 아동 플리스, 바람막이, 롱다운 등을 합리적인 가격에 만나 볼 수 있고, 특히 지하 1층 식품행사장에서는 ‘우리지역 청정 장수 농특산물 우수 선물세트 직거래 장터를 열어 지역농가 판로확대 특별 판촉행사를 오는 27일까지 진행한다.

6층 이벤트매장에서는 다음달 2일까지 ‘아이들의 모든것! 키즈박람회’를 진행한다. 내셔널지오그래픽, 노스페이스키즈, 블랙야크키즈, 씨앤비컬렉션 등 15개 브랜드가 참여하여 이월상품 최대 50%까지 할인행사를 진행한다.

특히 구체 관절 인형,아동 악세서리, 크록스 신발 등 다양한 상품을 행사기간 중 만나볼 수 있다.

이 밖에도 롯데백화점 앱을 통해 진행되는 언택트(비대면) 소비를 겨냥한 이벤트를 준비했다. 세일 기간 중 매일, 매주 릴레이 사은 쿠폰 이벤트와 구매 일수에 따른 경품 행사가 진행돼 10% 상당의 롯데상품권을 증정하고 7%상당의 엘포인트를 지급한다.

