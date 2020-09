[아시아경제 성기호 기자] 추석 연휴가 포함된 다음 주(28일∼10월2일) 후반에 수도권과 강원 지역에 비 소식이 있다.

26일 기상청에 따르면 다음 달 1∼2일 서울·인천·경기도와 강원도 영서 지방에는 비가 내릴 것으로 전망된다. 이번 비는 1일 오후부터 시작돼 2일 오전에 그칠 것으로 보인다.

다음 주 낮 기온은 19∼25도로 25일(20∼27도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

아침 기온은 8∼17도로 선선하겠으며 특히 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 벌어지겠다.

