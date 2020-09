中 베이징서 한국 페스티벌 개최

코로나19로 어려움 겪는 교민 및 현지 진출기업 지원 행사

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 실의에 빠진 교민과 현지 진출 업체를 돕기 위한 행사가 중국 베이징에서 열렸다.

25일부터 26일까지 베이징 최대 한인 밀집 지역인 왕징(望京) 기린사 상업지구에서 열리는 '2020 베이징 K-FESTA'에는 재중한국외식협회, 베이징 한국중소기업협회, 한국관광공사 등이 총출동했다.

한국 화장품과 미용 제품, 한식당, 한국 가전, 한국 캐릭터 상품 등 35개 부스가 마련, 중국인들에게 한국 제품들이 소개됐다.

이번 행사는 중국에서 소비자에 막강한 영향력을 행사는 왕훙(網紅ㆍ중국의 온라인 인플루언서)의 현장 중계도 함께 진행됐다.

주중한국대사관 측은 "이번 행사는 코로나19 발생 후 베이징 왕징에서 개최하는 첫 대규모 행사"라면서 "중국인들에 노출 효과가 크고 다양한 한국 제품을 구비해 홍보에 도움이 될 것"이라고 말했다.

