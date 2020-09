한전기술, 대우조선해양과 해양부유식 원전 기술개발협력

[아시아경제 문채석 기자]한국전력기술은 24일 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 22,000 전일대비 800 등락률 -3.51% 거래량 266,682 전일가 22,800 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [위기의 중후장대] 흔들리는 '중후장대'…정유·조선·철강 "3분기도 쉽지 않다"대우조선해양, 조선 테마 상승세에 1.81% ↑한국, 세계 선박 수주 2개월 연속 1위 close 과 해양 원전 기술개발을 공동으로 진출하는 것을 골자로 하는 장기협력 양해각서(MOU)를 교환했다고 밝혔다.

두 기관은 해양 원자력 기술개발, 사업발굴, 프로젝트를 공동 수행한다.

한전기술은 지난 2016년부터 해양용 소형원전(SMR)인 'BANDI-60'을 개발해 왔다.

이번 협약을 계기로 BANDI-60을 탑재한 해양부유식 원전 개발이 탄력을 받을 것으로 한전기술은 기대했다.

염학기 한전기술 전력기술원장은 "대우조선해양의 우수한 해양 부유체 설계 제작기술과 한전기술의 선진 원자력기술 간에 시너지가 날 것으로 기대된다"며 "협약을 계기로 향후 전략적 협력 관계를 이어가길 희망한다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr