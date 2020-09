주금공, 취약계층 지원과 지역경제 위해 후원금과 물품 전달

부산지역 노인복지시설, 한부모가정·아동보호시설을 지원

총 1억2400만원 상당의 물품과 기부금 전달

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사가 추석명절을 앞두고 취약계층 지원과 지역경제를 위한 후원금 및 물품 전달에 나섰다.

주금공은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 복지시설 이용자와 지역사회 소상공인을 돕기 위해 부산 사회복지공동모금회에 후원금과 물품을 전달하고, 지역 복지관장들과 함께 재래시장에서 온누리상품권으로 추석물품을 공동구매했다고 24일 밝혔다.

부산 사회복지공동모금회를 통해 온누리상품권과 지역농산물 교환권 1억1100만원어치를 마련, 부산지역 ▲노인복지시설 ▲한부모가정·아동보호시설을 지원할 예정이다. 또, 코로나19 등 감염병에 취약한 노인복지관 등에 필요한 방역소독·위생키트 구매 등을 위해 1300만원의 후원금을 지원하는 등 1억2400만원 상당의 물품과 기부금을 전달했다.

이정환 주택금융공사 사장은 “이번 지원을 통해 코로나19 재확산으로 어려움에 처한 지역사회 취약계층이 따뜻한 추석을 보내는데 조금이나마 보탬이 되기를 바란다“고 말했다.

