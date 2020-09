[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘은 24일 새 로고와 색을 확정했다고 밝혔다.

'국민'이라는 단어의 'ㄱ'과 'ㅁ'을 조합한 평면 사각형을 입체적으로 형상화해 국민의 다양한 관점과 생각을 표현했다.

또 색상은 빨간색을 기본으로 파란색, 흰색을 보조로 사용한다. 보수와 진보라는 이념적 구도에서 과감히 탈피하여 국민을 통합하는 포용력 있는 정당으로 발돋움하고자 하는 의지를 담았다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr