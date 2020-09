동아쏘시오홀딩스, UNGC 가입

[아시아경제 최대열 기자] 동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 000640 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 6,500 등락률 +5.02% 거래량 71,658 전일가 129,500 2020.09.23 15:30 장마감 관련기사 [환절기 건강지킴이] 비타민계의 명품…영양보충·건강관리 한번에KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체[여름 건강챙기기] 감기 조심하세요~광고만큼 효과도 탁월 close 는 23일 본사에서 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 가입증서 전달식을 열었다. UNGC는 인권과 노동, 환경, 반부패분야 10대 원칙을 기업의 운영과 경영전략에 포함시켜 지속가능성과 기업 시민의식 향상에 동참할 수 있또록 권장하고 실질적 방안을 제시하는 UN 산하 자발적 기업시민 이니셔티브다. 전 세계 157개 나라에서 기업ㆍ기관 1만4000여곳이 참여하고 있다.

회사 측은 이번 가입으로 UNGC 10대 원칙을 내재화하고 UN이 정한 지속가능발전목표(SDGs)를 달성해 지속가능한 발전과 사회적 책임을 실현하기 위해 노력하기로 했다고 전했다. UN SDGs는 2015년 UN총회에서 결의된 것으로 2030년까지 전 세계 빈곤문제를 해결하고 지속가능발전을 실현하기 위해 국제사회가 달성키로 한 목표다. 사회적 포용ㆍ경제 성장ㆍ지속가능한 환경의 3대 분야로 나뉘며 17개 목표와 169개 세부목표로 구성됐다.

한종현 동아쏘시오홀딩스 사장은 "UN이 제정한 지속가능발전목표(SDGs)에 익숙해지고 UN SDGs의 이행이 가져올 기회와 책임에 대한 이해도를 높이겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr