'관광의 날' 은탑산업훈장에 윤영호 호텔인터내셔널 대표

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 제47회 관광의 날을 맞아 23일 밀레니엄 힐튼 서울호텔에서 관광 진흥유공자에 대한 정부포상을 실시했다. 수상자는 은탑산업훈장에 윤영호 ㈜호텔인터내셔널 대표 등 정부포상 23명과 관광진흥탑 수상자 2명 등 모두 25명이다.

윤 대표는 32년간 경남 지역에서 관광호텔을 운영하며 지역 관광과 경제 활성화를 위해 노력한 공로를 인정받아 은탑산업훈장을 수훈했다. 2018년부터는 한국관광협회중앙회장을 지내며 중앙회의 관광공제회 확대 등 관광산업 활성화에도 공헌했다. 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 직격탄을 맞은 관광업계를 위해 정부와 지원책을 마련하는 데 기여하고, 코로나19 극복 기부 등 사회공헌 활동도 펼쳤다.

동탑산업훈장은 백현 롯데관광개발㈜ 대표가 받았다. 백 대표는 21년간 종합여행사 전문경영인으로서 우리나라 관광산업 발전에 공헌했다. 특히 크루즈산업의 불모지인 우리나라에서 세계 유수의 대형 크루즈선 입항과 국내 유일의 전세선 운항을 통해 국내 크루즈 대중화를 선도해왔다.

철탑산업훈장은 김대중 ㈜서울랜드 대표가 받았다. 그는 서울랜드가 현재까지 6600만명이 방문한 국내 3대 테마파크로 성장하는 데 기여하고 사회적기업 지원과 지역의 취약계층 초청행사, 재능기부 활동 등을 추진했다.

석탑산업훈장 수훈자는 김해룡 부산해상관광개발 대표다. 그는 선박 안전운항을 위한 환경과 제도 개선 활동에 힘쓰고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하는 등 부산 지역 관광산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

훈포장 등 정부포상 이외에도 다양한 관광 관련 분야에서 관광산업 발전을 위해 헌신한 공로자 80명은 문체부 장관 표창을, 외화 획득에 기여한 업체 2곳은 관광진흥탑을, 4곳은 관광진흥장려탑을 각각 받았다.

박양우 문체부 장관은 "그동안 많은 관광인들은 어려운 상황에서도 방역과 코로나19 극복을 위해 함께 힘썼다"며 "관광인들의 헌신과 노력에 감사와 경의를 표한다"고 말했다. 그러면서 "정부도 관광업계에 필요한 지원대책을 끊임없이 고민하고 코로나19 이후 시대를 슬기롭게 열어가기 위한 관광 미래 전략을 수립할 계획"이라고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr