4차 한미 핵안보 실무그룹 회의…핵안보 협력 현안 점검

[아시아경제 임철영 기자] 한미 양국이 한미 원자력고위급위원회 산하 핵안보 실무그룹(Nuclear Security Working Group) 4차 회의를 23일 오전 화상으로 개최했다고 외교부가 밝혔다.

이번 회의에서 양국은 핵안보 분야의 협력 현안을 점검하는 한편 향후 협력 방안을 논의했다. 핵안보 실무그룹은 2015년 한미 원자력협정 개정에 따라 출범한 원자력고위급위원회 산하 4개의 실무그룹 중 하나다. 원자력고위급위원회 산하에는 핵안보 실무그룹을 포함해 사용후핵연료 관리 실무그룹, 원전연료의 안정적 공급 실무그룹, 원전수출 증진 및 수출통제 실무그룹 등이 있다.

박일 외교부 원자력비확산외교기획관과 리아 코크란 미국 국가안보회의(NSC)핵위협감소국장이 공동의장이다. 이번 회의에는 한국측 외교부, 원자력안전위원회, 한국원자력연구원, 한국원자력통제기술원, 한국원자력안전기술원 등 관계자가 참석했고 미측은 국무부, 에너지부·핵안보청, 국방부, 원자력규제위원회 등에서 참석했다.

한미 양국은 핵안보정상회의 트로이카이자 국제 핵안보체제를 강화하기 위해 리더십을 발휘해 온 파트너로 △고농축우라늄 최소화, △원자력시설의 사이버보안 강화, △IAEA 핵안보 활동 강화 등의 분야에서 국제사회를 견인해 오고 있다.

