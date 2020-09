'제9회 서울도시농업박람회' 24~27일 온라인 개최

‘도시농업과 청년’ 주제로 ‘청년농부의 미래마을’, ‘청년농부 특별강연’, ‘청년 일자리 JOB아라’ 등 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 사회적 거리두기를 준수하며 도시농업의 비전과 가치를 공유할 수 있는 특별한 박람회를 마련했다.

구는 24일부터 27일까지 4일간 ‘제9회 서울도시농업박람회’를 온라인으로 개최한다.

이번 행사는 서울시와 중랑구가 공동 주최하는 것으로, 지난 2012년 서울광장에서 첫 번째 박람회가 진행된 이래로 중랑구가 서울시 자치구 중에는 세 번째로 서울도시농업박람회를 개최하게 됐다.

‘도시농업과 청년’을 주제로 진행되는 이번 박람회에서는 ▲환경과 공존하는 미래 마을을 3D 가상현실로 구현한 ‘청년농부의 미래마을’ 주제관 ▲청년농부 성공스토리를 들을 수 있는 ‘청년농부 특별강연’ ▲도시농업 관련 일자리를 소개하는 ‘청년 일자리 JOB아라’ 등 도시농업의 미래인 청년들과 도시농업을 연계한 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

아울러 각종 시민참여 프로그램도 운영된다. 박람회 개최 전 주민공모전으로 진행된 홈파밍 디자인, 유튜브 영상공모, 도시농부 스마트폰 사진, 텃밭 드로잉 공모전 등 4개 부문 우수작품 선정 투표에도 참여할 수 있을 뿐만 아니라 ‘제9회 서울도시농업박람회 홈페이지’를 통한 사전신청으로 배부된 체험키트로 허브 만들기 등 각종 도시농업 체험도 가능하다.

뿐 아니라 도시농업 관련 기관 전시와 홍보 프로그램을 통해 풍부한 볼거리도 선사한다. ‘서울시 농업기술센터 전시관’에는 각종 작물과 미래농업 기술들을 보여주고, 영상전시관인 ‘중랑구 도시농업 홍보관’을 비롯해 서울시 각 자치구마다 특색과 장점을 살린 도시농업현장도 온라인으로 만나 볼 수 있다.

이외도 박람회가 진행되는 4일 동안 다양한 이벤트와 박람회 기념 특별 할인전도 준비돼 있다. 모든 생방송 프로그램 시작 5분 전에는 추첨 이벤트가 진행되며 ‘기업쇼케이스’에서는 도시농업 관련 기업들의 농기계, 천연종합비료 등 최신트렌드와 신기술이 담긴 농자재를 소개하며 특별 할인 판매도 진행된다.

박람회 온라인 참여는 ‘제9회 서울도시농업박람회 홈페이지’ 또는 ‘제9회 서울도시농업박람회 TV’ 유튜브 채널로 접속해 참여하면 된다.

프로그램에 관한 자세한 일정은 ‘제9회 서울도시농업박람회 홈페이지’ 또는 포털사이트 검색을 통해 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “제9회 서울도시농업박람회는 도시농부들이 서로 연결되고 도시 농업의 매력을 한껏 뽐내는 축제의 장이 될 것“이라며 ”이번 박람회에 많은 분들이 참여해 유익한 정보를 많이 얻어가길 바라며, 아울러 도시농업이 나아갈 길에도 많은 관심 부탁드린다“고 말했다.

