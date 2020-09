美-UAE, 12월 합의 목표로 F-35 스텔스 전투기 매매협상 진행 중

[아시아경제 권재희 기자] 미국과 아랍에미리트(UAE)가 F-35 스텔스 전투기 매매 협상을 진행중인 것으로 알려졌다.

22일(현지시간) 주요 외신에 따르면 양국은 UAE 연방 창립일인 12월2일에 맞춰 합의하는 것을 목표로 협상을 진행 중이다. 중동 국가 중 미국의 가장 가까운 동맹국으로 꼽히는 UAE는 오랫동안 F-35 구매에 관심을 드러내왔다.

특히 UAE는 최근 미국 중재로 이스라엘과 외교 관계 정상화에 합의하면서 그 대가로 F-35 구매가 가능할 것으로 기대하는 상황이다.

F-35는 록히드마틴사의 스텔스 기능을 갖춘 최신예 전투기로 아랍국가에는 한 번도 판매된 바 없다. 인근 국가인 이스라엘은 24대를 보유 중이다.

도널드 트럼프 행정부는 이스라엘과 충돌하지 않고 UAE에 F-35를 판매하는 방안을 검토 중인 것으로 전해진다.

이스라엘은 미국의 무기 판매가 중동지역에서 이스라엘이 가진 '군사력의 우위'를 훼손해서는 안된다는 입장이다.

이 때문에 앞서 이스라엘은 미국이 UAE에 F-35를 판매 추진 중인것으로 알려지자 공개적으로 반대입장을 표명한 바 있다.

이에 미국은 UAE에 판매되는 F-35의 경우 이스라엘 레이더에 보다 잘 잡히도록 만드는 방안을 연구하고 있는 것으로 전해졌다.

이와 관련해서는 미국이 연구하는 방안이 F-35 기체를 레이더에 잘 잡히게 변경하는 것인지, 아니면 이스라엘에 고성능 레이더를 제공하는 것인지는 확인할 수 없는 것으로 알려졌다.

외신은 미국이 UAE에 F-35를 판매하려면 이에 앞서 몇 가지 정치적 장애물과 규제를 넘어야 해 미 의회 쪽에서는 올해 안에 거래가 성사되기 어렵다는 경고가 나오고 있다고 보도했다.

또 외신은 F-35가 실제 인도되기까지는 수년이 걸릴 것으로 전망했다.

