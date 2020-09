스가 日 총리, 시진핑과 25일 전화회담 예정

[아시아경제 권재희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 오는 25일 시진핑 중국 국가주석과 전화 회담을 가질 것으로 보인다.

22일 교도통신은 일본 정부 소식통을 인용해 스가 총리가 25일 시주석과 전화회담을 갖는 쪽으로 최종 조율 중이라고 보도했다. 이날 오후 앙겔라 메르켈 독일 총리와도 전화로 회담했다.

보도에 따르면 양국 정상은 이번 회담에서 관계 발전을 위한 고위급 대화를 촉진한다는 입장을 확인하고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 연기된 시 주석의 국빈방일 문제에 대해서도 의견을 교환할 것으로 전망된다.

일본 총리와 중국 국가주석간 전화회담은 2018년 5월 아베 신조 전 총리와 시 주석이 가진 것이 마지막이다.

앞서 스가 총리는 취임 4일 만인 지난 20일 스콧 모리슨 호주 총리와 해외 정상 중 첫 번째로 전화회담을 가진 후 2시간여 간격을 두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했다.

스가 총리는 트럼프 대통령과 통화한 후 취재진에게 "각국 정상과의 전화 회담으로 일본 입장에 대한 이해를 구하고 협력을 심화해 나가고 싶다"고 밝혔다.

