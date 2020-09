[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 남악점(점장 김병일)은 사랑하는 반려견을 위한 사진 컨테스트를 진행한다고 22일 밝혔다.

지난 4월 지역 최초로 롯데아울렛 남악점에 문을 연 프리미엄 펫 부티크인 ‘스퀘어독스’에서 진행되는 이번 행사는 사랑하는 반려견의 가장 귀엽고 예쁜 사진을 SNS에 올려 참여할 수 있다.

별도의 심사과정을 거쳐 선정된 반려견에게는 프리미엄 펫 부티크 이용권 등 다양한 감사품이 제공되고 총 90장의 사진을 선정하여 롯데아울렛 남악점에 전시 될 예정이다.

자세한 참여방법은 롯데아울렛 남악점의 매장 고지물을 통해 확인 가능하다.

