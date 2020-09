온택트 2020한성백제문화제 23일 개막

9월 23일 ‘랜선 개막식’ 생중계...비대면 체험부터 마라톤까지…코로나도 막을 수 없는 축제의 즐거움...희망메시지 담은 ‘폐막식’…지친 구민에게 재미와 감동 선사

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 23일 ‘2020 온택트 한성백제문화제’를 개막, 코로나19로 지친 국민들에게 위로와 희망을 전한다.

‘한성백제문화제’는 2000년 전 송파에서 시작된 한성백제 500여년(BC 18 ~AD 475년)의 역사·문화를 공유하고 체험하는 문화대축전이다. 1994년 처음 시작해 그간 올림픽공원을 주 무대로 매년 가을에 개최해 왔다.

올해는 20회를 맞아 역사문화축제로서 위상을 재정립, 포스트코로나 시대에 맞는 축제 모델을 제시하기 위해 온라인 비대면 프로그램을 중심으로 기획했다. ’백제와 송파의 맞두들이’를 주제로 오는 9월 27일까지 5일 간 진행된다.

□ ‘랜선 개막식’, 온라인 축제가 시작되다!

개막식은 23일 오후 7시부터 8시까지 열린다. 서울경기지역 케이블방송인 딜라이브와 송파TV 유튜브로 현장 생중계될 예정이다.

1부는 ‘2천년 대백제 맞두들이’가 주제다. 2000년 전 백제와 오늘날의 송파가 마주한다는 의미를 지니고 있다. 물·빛·바람을 다루는 주제영상 상영, 앙상블 시나위의 연주, 무녀의 비나리 등 제의식 안무로 구성된 공연이 이어진다. 이후 전통음악연주가 김덕수가 선보이는 맞두들이(대북공연)와 두드림 천지진동 공연으로 1부가 마무리된다. 공연 뒷배경에는 백제유물, 송파를 주제로 한 김수진 작가의 수묵화 180여 점이 펼쳐질 예정이다.

개막식 2부는 ‘함께 여는 희망 송파’가 주제다. 박성수 송파구청장이 구민에게 희망 메시지를 전하고, 송파구소년소녀합창단원 2명과 함께 장미꽃을 전하는 퍼포먼스를 실시한다. 이어 아리랑 창작곡 대상수상곡인 '강강'을 가수 오열과 소년소녀합창단원이 함께 부르며 위기극복을 위한 염원과 응원을 전한다.

□ 비대면 체험부터 마라톤까지…코로나도 막을 수 없는 축제의 즐거움

26일에는 ‘온택트 어린이 한성백제체험놀이’가 준비된다. 미리 신청해 배송 받은 체험키트를 어린이전문 유튜버 ‘유라’와 함께 만들어보는 프로그램이다. 소서노&온조 블록, 한성백제 스티커아트북 만들기 등이 진행된다. 26일 오후 7시 유튜브 ‘유라야놀자’ 채널을 통해 볼 수 있다.

이 밖에도 역사거리문화행렬을 재현한 한성백제 온라인 퍼레이드, 1~19회 한성백제문화제를 추억하는 한성백제사진공모전이 비대면 프로그램으로 진행된다.

특히, 구는 21일부터 ‘제7회 한성백제 마라톤대회’를 비대면 방식으로 진행하고 있다. 하프코스, 10㎞, 5㎞ 3개 코스 중 하나를 선택해 참가자가 원하는 날짜와 시간에 맞춰 레이스에 참가하면 된다. 10월 4일까지 송파둘레길 일원을 3km 이상 통과하여 완주하면 된다. 사전신청자 2천 명이 참가 중이다.

□ 희망메시지 담은 ‘폐막식’…지친 구민에게 재미와 감동 선사

마지막날인 27일 오후 4시에는 송파구청 대강당에서 폐막식을 개최한다. 축제 하이라이트 영상 상영, 온택트 한성백제 노래자랑 시상, 바리톤 양준모의 축하공연과 뮤지컬 가수 김소현의 코로나19 위기극복 기원 공연 등이 진행될 예정이다. 폐막식은 송파TV 유튜브를 통해 생중계된다.

박성수 송파구청장은 “코로나19로 지쳐있는 분들이 한성백제문화제를 통해 조금이나마 위로를 얻을 수 있도록 프로그램을 비대면·온라인 방식으로 준비했다”면서 “새롭게 시도하는 한성백제문화제가 많은 분들에게 특별한 재미와 감동을 선사하길 기대한다. 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr