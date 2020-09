현대종합상사, 괌 전력청과 3600억원 규모 발전용 중유 공급 계약

[아시아경제 우수연 기자]현대종합상사가 미국 괌 전력청의 3억1000만달러(한화 약 3600억원) 규모 발전 연료용 중유 공급 프로젝트를 다시 수주했다.

현대종합상사는 21일(현지시간) 미국 괌 전력청과 올해 9월부터 2023년 8월까지 3년간 85만t 규모의 발전 연료용 중유 공급 계약을 체결했다. 이번 계약은 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 별도의 서명식 없이 양측이 서명을 전달하는 방식으로 진행됐다.

이번에 공급하는 물량은 괌 전체 전력 생산의 약 70%를 차지하는 발전 연료용 중유 전량에 해당하며, 향후 합의를 통해 2년간 추가 연장 옵션이 있어 공급 기간은 최장 5년까지 늘어날 전망이다.

현대종합상사는 지난 2013년 8월에 괌 전력청이 발주하는 발전용 중유 공급 프로젝트를 처음 수주한 이후 2015년 한 차례 연장 계약에 성공한 바 있으며, 2018년까지 5년간 총 177만t(한화 8700억 상당) 규모의 중유를 안정적으로 공급했다.

현대종합상사는 미국 석유 메이저사 등 다국적 대형 석유회사들과 치열한 입찰 경합을 벌인 끝에 이번에 다시 최종 공급자로 선정됐다. 현대종합상사는 가격과 품질 경쟁력은 물론 현대종합상사의 안정된 장기 공급 능력을 높이 인정받았다. 또한 최근 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 에너지 수요 침체라는 어려운 상황 속에서 대규모의 안정적 장기 공급 매출처를 확보했다는 점에서 의미가 더욱 크다는 평가다.

현대종합상사는 기존의 발전용 및 선박용 중질유 거래처들과 안정적인 장기 협력 파트너십을 공고히 하면서 영업력 강화를 통해 향후 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 규제에 맞춰 초저유황경유 등 청정 연료 석유제품의 공급 비중을 확대해 나간다는 계획이다.

