독감 무료접종 일시 중단…"품질검증 후 재개"

[아시아경제 최대열 기자] 22일부터 시작하기로 했던 인플루엔자(독감) 무료 예방접종이 백신 유통과정에서 문제가 발견돼 중단됐다.

질병관리청은 전일 밤 늦게 보도자료를 내고 "조달계약 업체의 유통과정에서 문제점을 발견했다"며 국가 인플루엔자 예방접종 사업을 일시 중단키로 했다고 밝혔다. 백신을 옮길 때 일부가 상온에 노출됐던 것으로 전해졌다. 백신은 냉장상태에서 운반해야 한다.

이 사업은 영유아나 어린이ㆍ청소년, 고령층을 대상으로 무료로 독감예방접종을 해주는 것으로 지난 8일 생후 6개월 이상, 2회 이상 접종자를 대상으로 시작했다. 이날부터는 1회 접종자를 대상으로 시작할 예정이었다.

문제가 된 백신은 13~18세 어린이를 대상으로 했던 물량으로 일부 제품에 한해 문제가 발견됐다. 다만 품질검증에 만전을 기하기 위해 전체 대상자에 대해 접종을 일시 중단키로 했다고 질병청은 전했다. 이미 공급된 백신에 대해서는 품질이 검증된 경우 순차적으로 공급하기로 했다. 식품의약품안전처는 문제가 된 백신에 대해 질병청의 검사의뢰를 토대로 품질에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 항목에 대해 시험검사를 진행할 예정이다.

정은경 질병청장은 "22일부터 시작하는 임신부, 만 18세 미만 어린이와 기존 2회 접종대상자에 대한 예방접종이 모두 중단됐다"며 "현재까지 백신접종자에 대한 이상반응이 신고된 사례는 없으나 이상반응 모니터링을 더욱 철저히 강화하겠다"고 말했다.

질병청에 따르면 앞서 공급된 2회 접종 대상자에 공급된 물량에는 문제가 없다. 올해 독감 무료접종 대상은 생후 6개월부터 만 18세 어린이, 임신부와 만 62세 이상 노인으로 전 국민의 37%(1900만명) 정도다. 올해는 4가 백신으로 바뀐 한편 중ㆍ고생 285만명, 만 62~62세 노인 220만명 등 작년보다 500만명 이상 무료접종 대상이 확대됐다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr