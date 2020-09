김강립(가운데) 보건복지부 1차관이 21일 오후 서울 송파구 롯데월드타워 스카이31 컨벤션에서 열린 '2020 노인일자리 주간 기념식'에서 보건복지부 장관상 대상을 수상한 기관 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /사진공동취재단

