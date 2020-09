에스트라, 30종 수분영양소 담은 에센스 출시

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 167,000 2020.09.21 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽, 화장품 공병 활용 '그린사이클' 활동 아모레퍼시픽, '초고압 인삼 가공 기술' 녹색인증 한율, 패션 브랜드 '론론'과 한정판 컬렉션 출시 close 에스트라는 30종의 수분영양소를 한 병에 꽉 채워 담은 ‘아토베리어365 하이드로 에센스’를 21일 출시했다.

새롭게 선보이는 아토베리어365 하이드로 에센스는 피부장벽 속 천연 보습인자의 성분 및 비율에 근접하게 구현해 연약한 피부에 빠르고 강력하게 수분을 충전해준다. 30종의 아미노산, 미네랄 등으로 이루어진 피부장벽 수분 에너지 콤플렉스가 연약한 피부의 속건조, 속당김을 개선한다.

스킨케어 첫번째 단계에서 사용하는 즉시 피부 속 보습을 집중적으로 케어 해 풍부한 수분감을 느낄 수 있다. 부드러운 발림성을 자랑하는 우윳빛 제형의 에센스 포뮬러로 끈적임, 유분기 없이 빠르게 흡수된다.

에스트라 공식몰에서 신제품 출시 기념으로 ▲ 카카오톡 친구에게 출시 소식을 공유하면 체험 제품을 받을 수 있는 ‘얼리스타터 체험단’ ▲ 샘플 사용 후기를 남기는 ‘수분충전 후기 이벤트’를 진행한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr