한화솔루션 케미칼 부문, 디지털 전환 추진 1주년

[아시아경제 박소연 기자] 한화솔루션은 케미칼 부문이 디지털 전환(Digital Transformation)을 추진한지 1주년을 맞아 '디지털 혁신 비전 공유식'을 열었다고 20일 밝혔다.

이구영 대표이사를 비롯한 전 사업장 임직원들은 지난 17일 유튜브를 통해 실시간으로 행사에 참여했다. 이 자리에서 전 임직원은 디지털 전환의 성과와 향후 계획 등을 공유했다.

이 대표이사는 "올해가 디지털 데이터 기반 업무 전환의 원년으로, 1년간 준비해온 디지털 혁신이 정착하기 위해선 모두의 참여가 무엇보다 중요하다"며 "석유화학 산업도 디지털 데이터를 기반으로 일하는 방식을 과감히 바꿔야 한다"고 강조했다.

한화솔루션 케미칼 부문은 지난해부터 'ACT(Agile Change & Transformation) 디지털'을 내걸고 3개년 계획으로 디지털 전환을 꾀하고 있다.

올해 모든 업무 시스템을 클라우드 기반으로 전환하고, 로봇화 시스템(Robotic Process Automation)을 도입해서 반복 업무를 자동화했다.

이외에 모바일 기기를 활용한 고객 관리 시스템, 빅데이터·인공지능(AI) 기반 분석 기법 등을 통해 업무 효율성을 높였다고 회사는 소개했다.

한화솔루션 측은 "디지털 전환이 마무리되는 2023년부터 연간 200억원 수준으로 업무 생산성이 강화될 전망"이라고 말했다.

