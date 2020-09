[아시아경제 박지환 기자] 미국 뉴욕주 로체스터시의 한 파티장에서 19일 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 14명이 다치는 사고가 발생했다.

마크 시몬스 로체스터 경찰서장 대행은 이날 "총 16명의 사상자가 확인됐다"며 "이 중 2명이 치명상을 입고 숨졌다는 소식을 전하게 돼 안타깝다"고 밝혔다고 AP통신과 AFP통신 등 외신이 보도했다.

희생자는 모두 18~22세 사이로 신원은 아직까지 확인되지 않은 상태다. 나머지 부상자들은 곧바로 병원으로 옮겨졌으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 현재까지 체포된 용의자는 없다. 경찰은 "범행 동기를 수사 중이며 복수의 용의자가 연루됐는지 여부나 특정 피해자를 겨냥한 범행인지에 대해서는 아직 말할 수 없다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr