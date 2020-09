종로구, 지식대상 행정안전부장관상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)가 제9회 대한민국 지식대상에서 ‘행정안전부장관상’을 수상했다.

대한민국 지식대상은 지식을 기반으로 행정·경영문화 확산을 통한 혁신을 실천하는 중앙행정기관·자치단체·공공기관·민간기업 중 우수한 곳을 선정해 시상한다.

이번 지식대상에서 첫 수상의 영예를 안게 된 종로구는 ‘사람’과 ‘미래’에 중점을 두고 디테일한 혁신을 강조해 온 활동 및 성과를 높이 평가받았다.

종로구는 그간 구정 발전을 위해 ▲지식 공유 플랫폼을 통한 내부지식 축적 ▲창의학습동아리 지원 및 창의마일리지 운영 ▲정책 수요자의 니즈(needs)를 반영한 국민디자인단 운영 ▲주민과 함께하는 민관협치 ▲정책 사업 공모전 ▲우수사례 공유 등 다양한 분야에서 적극적인 지식 활동을 펼쳐 왔다.

그 결과 민간과의 협업으로 586억 원의 예산을 절감해 만든 ‘청진 지하보도’(1호선 종각역 ~ 5호선 광화문역), 뉴욕타임스에 사람 중심 혁신의 정수로 소개된 ‘삼청공원 숲속 도서관’, 전문가와 아이들이 함께 만든 ‘산마루놀이터’, 직무발명을 통해 조성한 ‘친환경 보도’ 등 지식 활동에 대한 성과가 구정 전반에 고스란히 드러났다.

김영종 구청장은 “작은 것도 놓치지 않는 세심함과 소통, 참여 등을 바탕으로 보다 체계적인 지식 발굴·축적 시스템을 구축해 구정 발전의 원동력으로 삼겠다”고 소감을 전했다.

