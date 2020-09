신라대, 미국 조종사·비행교관 자격 취득 길 열었다

항공운항학과, 미국 시에라 항공아카데미와 비행교관 양성 실무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대 항공운항학과 학생들이 미국 현지에서 조종사와 비행교관 자격을 취득할 길이 열렸다.

신라대가 미국 시에라 항공아카데미(Sierra Academy of Aeronautics)와 신라대 항공운항학과 학생들의 교관활동을 보장하기 위한 업무협약을 지난 17일 체결했다.

신라대와 시에라 항공아카데미는 이번 실무협약을 서면으로 체결했다. 코로나19로 인해 부산 신라대에서 진행하기로 했던 협약을 서면으로 진행한 것이다.

양측은 이번 협약을 통해 신라대 항공운항학과 학생들이 미국 현지에서 사업용조종사 면장을 취득한 후 교육을 통해 비행교관 자격을 얻을 수 있도록 했다.

또한 양 기관은 협의를 통해 학생들이 원하는 시간만큼 교관으로 활동하며 비행시간을 쌓을 수 있도록 했다.

조종사를 꿈꾸는 학생들은 이 과정을 통해 충분한 비행시간을 확보할 수 있게 됐다. 신라대는 이번 협약이 학생들의 국내외 항공사 취업에 촉매 역할을 할 것으로 전망하고 있다.

신라대는 시에라 항공아카데미와 2019년 조종훈련과 관련한 협약을 맺었고, 이번 실무협약을 통해 학생들이 비행교관으로 활동할 수 있는 기반도 마련했다.

이번 협약에는 항공정비학과 학생들의 정비 인턴십 프로그램 운영과 항공서비스학과의 항공기내영어 교육에 관한 내용도 포함돼 신라대의 전체 항공 관련 학과 소속 학생들에게 도움이 될 전망이다.

앞으로 항공정비학과 학생들은 시에라 항공아카데미에서 숙소를 제공받으며 정비인턴 과정을 거치게 된다. 미국에서 영어로 소통하며 현지 정비사와 함께 일하며 실무를 경험할 기회를 얻게 된다.

항공서비스학과 학생들은 항공사 승무원 출신의 미국인 강사로부터 항공기내 영어뿐만 아니라 생활영어까지 배울 수 있게 됐다.

신라대 항공운항학과 김광일 교수는 “이번 협약을 통해 우수한 항공 인재를 육성해 세계의 항공사로 보낼 수 있는 시스템을 구축하게 됐다”고 말했다.

김 교수는 “미국 연방항공청(FAA) 면장을 취득한 인재를 배출해 항공산업 발전에 중추적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다. 신라대 항공대학이 동남권을 넘어 세계 속 항공인재 양성의 메카로 자리매김하게 될 것”이라고 했다.

신라대는 올해 지난 11일 에어부산과 조종인턴 양성에 관한 협약을 체결하는 등 국내외 항공 관련 기관과의 네트워크를 활발히 구축해 나가고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr