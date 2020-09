임실군, 오수면에 100억원대 행복누리원 건립

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군이 ‘2021년 생활SOC 복합화 사업’ 공모에 최종 선정, 오수면 행복누리원 건립 사업비 100억원을 확보하는 쾌거를 이뤘다.

군은 지역 주민의 편익 증진과 삶의 질 제고를 위해 현재 국무조정실에서 주관하는 ?2021년 생활SOC 복합화 사업?에 ?오수면 행복누리원 건립?이 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

정부는 지난 2019년부터 관계부처 합동으로 국민 삶의 질을 높이고, 지역균형발전과 일자리 창출 등 일석삼조의 효과가 있는 ‘생활SOC 3개년계획’ 을 수립하여 추진하고 있다.

군은 생활SOC 복합화 사업 공모에 대응하기 위해 지난해 9월부터 행정협의체를 구성하고 오수면사무소 신축과 함께 근린형 국민체육센터, 공공도서관, 생활문화센터, 주거지 주차장을 결합한‘오수면 행복누리원 건립’사업계획을 수립했다.

이후 행정협의회 및 오수면 주민과 지역 현안해결을 위한 맞춤형 세부 프로그램 발굴에 집중했으며, 전라북도 국가예산팀과의 유기적인 협력을 통해 2021년부터 2023년까지 3년간 총 100억원의 사업비를 확보하는 쾌거를 이루었다.

심 군수는 사업계획서 검토가 시작된 지난 5월부터 최종선정 시까지 국무조정실과 해당 부처에 사업 필요성에 대한 설명과 지역구 이용호 국회의원과의 공조를 이루며 적극 대응했다.

행복누리원이 건립되면 오수면사무소 노후화 문제와 주거지 주차장 부족을 동시에 해결하고, 문화·독서·체육 등 다양한 복지서비스 제공을 통해 주민들의 삶의 질 향상에 크게 기여 할 것으로 기대된다.

심 민 군수는 “이번 생활SOC 복합화 사업선정으로 오수면의 오랜 숙원이 해결되고, 나아가 많은 주민들에게 다양한 문화 복지혜택을 드릴 수 있게 되어 매우 뿌듯하다”며, “앞으로도 주민들의 삶의 질 향상을 위한 문화생활인프라 확충으로 모두가 살기 좋은 임실을 만들도록 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김태인 기자 sd2481@asiae.co.kr