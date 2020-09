불교계 "만고에 빛나는 대통령 되시라"…文 "대한민국이 그렇게 돼야죠"

文대통령, 불교 지도자 청와대 초청 간담회

文 "불교, 천년 연등회도 취소…코로나 방역 협조 감사"

불교계 "나라 발전 잘 이끄시길 부처님께 기원"

"대통령께서 만고에 길이 빛나는 대통령이 되시라" (원행 스님)

"제가 아니라 대한민국이 그렇게 돼야겠지요" (문재인 대통령)

문재인 대통령과 불교계가 18일 만나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서 국난 극복을 위한 방안을 논의했다. 이 자리에서 문 대통령은 불교계의 적극적인 방역 협조에 사의를 표했다.

불교계는 문 대통령에게 위기 극복을 위해 국민의 마음을 하나로 모으자는 취지로 조계종 종정인 진제 대선사가 쓴 '만고휘연'(萬古徽然) 친필 휘호를 전달했다. 이는 '무한 세월 동안 영원히 광명하다'는 뜻이다.

이 과정에서 대한불교조계종 총무원장이자 한국불교종단협의회 회장인 원행 스님은 문 대통령에게 "대통령께서 만고에 길이 빛나는 대통령이 되시라"고 했고, 이에 문 대통령은 "제가 아니라 대한민국이 그렇게 돼야겠지요"라고 답했다고 강민석 청와대 대변인이 브리핑을 통해 전했다.

이날 불교 지도자들을 청와대로 초청한 문 대통령은 "불교계는 코로나 초기부터 앞장서 방역을 실천해 주셨다"며 "법회를 비롯한 모든 행사를 중단했고, 사찰의 산문을 닫는 어려운 결단을 내려주셨다"고 평가했다.

이어 "부처님 오신 날 봉축 법요식까지 뒤로 미루고, 코로나 극복을 위한 기도를 진행해 주셨다"며 "5월에서는 천년 넘게 이어온 연등회 마저 전격적으로 취소했다"고 덧붙였다. 그러면서 "화합과 평화의 연등행렬은 볼 수 없었지만, 어려움을 나누면 반드시 코로나를 이겨낼 수 있다는 희망의 등불을 밝혀주셨다"고 강조했다.

참석자를 대표해 인사말을 한 원행 스님은 "우직한 사람이 한 우물을 파서 크게 성공한다는 우공이산이라는 말이 있다"며 "이런 때 대통령과 사회 지도자, 불교계가 대중에게 더 낮은 자세로 보살행을 실천해야 한다"고 화답했다.

이어 모두가 하나의 생명 공동체로 연결돼 있다는 '인드라망' 사상을 거론한 뒤 "세계 평화와 국민 안녕과 건강, 코로나 종식 그날까지 불보살님께 기도를 멈추지 않을 것"이라고 합장을 했다.

이날 간담회에는 원행스님, 천태종 총무원장 문덕스님, 진각종 통리원장 회성 정사, 관음종 총무원장 홍파스님, 태고종 총무원장 호명스님 등 불교계 지도자가 참석했다.

문 대통령이 불교 지도자들을 초청해 간담회를 하는 것은 지난해 7월에 이어 취임 후 두 번째다. 문 대통령은 지난달 20일에는 천주교 지도자들을, 같은 달 개신교 지도자들을 청와대로 초청해 코로나19 방역과 관련한 의견을 나눈 바 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr