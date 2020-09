[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 코로나19 확진자 발생이 38일 만에 ‘0명’을 기록했다.

18일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 코로나19 확진자가 발생하지 않아 누적 확진자 485명을 유지했다.

지난달 10일 0명이 발생한 이후 11일 해외입국자 6명, 지역감염 1명이 발생해 38일 만이다.

지난 11일부터 16일까지 광주에서는 3→3→3→1→2→1명이 코로나19 확진 판정을 받아 안정세를 유지하다 전날 0명을 기록했다.

광주시는 오는 20일 코로나19 민관공동대책위원회를 열어 향후 집합금지 대상의 조정 등을 논의할 방침이다.

