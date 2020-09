[클릭 e종목]"필옵틱스, 2차전지 메인 장비사 타이틀 획득"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 17일 필옵틱스 필옵틱스 161580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,150 2020.09.17 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "필옵틱스, OLED·2차전지 장비 수주 확대 기대"필옵틱스, 플렉서블 디스플레이 테마 상승세에 2.21% ↑"필옵틱스, 올해 턴어라운드 원년 기대" close 에 대해 2차전지 메인 장비사의 타이틀을 얻었다고 평가했다.

한경래 대신증권 연구원은 "2차전지 메인 장비사로의 전환에 성공했다"며 "신규 공정 장비 공급 본격화와 함께 중장기 성장 동력을 확보했다"고 평가했다.

올해 필옵틱스는 2차전지 장비 매출의 본격적인 시작을 알릴 것으로 전망된다. 주요 고객사 2차전지 제조공정에서 기존 젤리롤 방식을 스택 방식으로 전환해 신규 공정 장비 수주를 확보했기 때문이다, 신규 공정이 적용된 고객사의 헝가리 1공장 2개 라인에 스택, 노칭 장비 수주 등 약 800억원을 확보했다.

한 연구원은 "향후 증설될 헝가리 2공장에도 관련 장비 공급할 것으로 기대된다"며 "2공장은 1공장에 비해 더 큰 규모로 추정되는 만큼 기존 중장기 대규모 수주 확보 가능할 전망"이라고 밝혔다.

올해 2차전지 수주는 약 1000억원 규모가 될 것으로 보인다. 한 연구원은 "내년 영업이익은 329억원으로 전년 대비 91% 증가할 전망"이라며 "고객사의 중장기 2차전지 연간 생산능력(CAPA) 확대 방향성 등을 고려시 향후 2~3년 실적 성장 싸이클에 진입한 만큼 지속적인 주가 리레이팅이 기대된다"고 강조했다.

