코로나19 여파…피아트크라이슬러-푸조 합병 조건 변경

[아시아경제 전진영 기자] 이탈리아-미국의 합작 글로벌 자동차업체인 피아트크라이슬러(FCA)와 프랑스 푸조시트로엥 (PSA) 그룹이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 현금 유동성 확보를 위해 합병 조건을 변경하기로 결정했다. 두 회사는 합작회사 스텔란티스(Stellantis)라는 이름으로 합병을 앞두고 있다.

주요 외신 등에 따르면 두 회사는 14일 밤(현지시간) 현금 지출을 최소화하는 것을 핵심으로 하는 합병 계약 변경에 합의했다. 이에 따라 FCA는 주주 특별 현금배당 규모를 기존의 55억 유로(약 7조 7000억원)에서 29억 유로(약 4조원)으로 절감할 계획이다.

시트로엥과 오펠 등을 소유한 PSA는 자회사 부품 제조업체인 포레시아의 기업 분할을 연기하기로 결정했다. 포레시아의 시가총액은 59억 유로(약 8조 2700억원)이다.

두 회사는 다만 50대 50 합병 비율 등 기존 계약의 근간은 그대로 유지한다고 밝혔다.

이번 계약사항 변경은 코로나19의 영향으로 수익이 급감하는 등 업계위기가 장기화되는 가운데 합병 이후에도 양사가 안정적인 재무구조를 유지할 수 있도록 강화할 필요성이 있다는 판단에 따른 것이다.

그동안 전문가들은 FCA의 현금 배당을 두고 합병 회사의 재정을 악화할 수 있는 요소라며 우려를 표명해왔다.

FCA와 PSA는 작년 10월 공장 폐쇄 없이 50대 50 지분을 갖는 조건으로 합병에 합의했다. 양측이 지분의 절반을 투자하는 모기업을 네덜란드에 설립하는 방식이다.

내년 상반기로 예정된 합병이 마무리되면 연간 900만대의 생산 능력을 갖춘 세계 네 번째 거대 자동차 회사로 도약하게 된다.

양사는 합병 후 연간 50억 유로(약 7조원) 이상의 시너지 효과가 창출될 것으로 기대하고 있다.

