美, 중국 여행경보 '재고'로 한단계 낮춰…中 "가장 안전한 국가"

美 국무부 "中, 일상 업무 재개…현지 진전상황도 보고"

[아시아경제 김지희 기자] 미국이 14일(현지시간) 중국에 대한 여행경보를 최고등급인 '금지'에서 '재고'로 한 단계 낮췄다. 중국이 일상 업무를 재개했다는 점을 이유로 들었다.

미 국무부는 이날 보도자료를 통해 홍콩을 포함한 중국에 대한 여행경보를 3단계인 '여행재고'로 조정한다고 밝혔다. 미국 국민에 대한 국무부의 여행경보는 일반적 사전주의, 강화된 주의, 여행재고, 여행금지 등 총 4단계로 나뉜다.

국무부는 중국이 학교를 비롯한 일상 업무를 재개했고 현지의 다른 진전상황도 보고됐다고 설명했다.

이 같은 조치에 대해 중국 외교부는 중국이 세계에서 가장 안전한 국가라는 점을 강조하며 여행경보를 내려줄 것을 당부했다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 15일(현지시간) 브리핑에서 "코로나19 발생 이후 중국은 가장 전면적이고 엄격하면서 철저한 방역 조치를 펼쳤다"면서 "이를 통해 코로나19 전쟁에서 전략적 성과를 거뒀다"고 전했다. 그러면서 중국은 30일째 역내 확진자가 나오지 않는 등 '세계에서 가장 안전한 국가'라는 점을 강조했다.

이어 "미국이 여행경보를 발령할 때는 반드시 사실관계를 충분히 존중해야 한다"며 "근거 없는 정치적 농간을 부려서는 안 된다"고 했다.

앞서 미 국무부는 지난달 초 전 세계 국가를 상대로 발령했던 미국인의 여행금지 권고를 해제하고 국가별로 평가하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 당시 중국에 대해서는 여행금지로 그대로 유지했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr