한울원전, 울진군 각 읍·면 119센터에 '자동전자혈압계' 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 15일 지역주민 기초건강관리를 위해 울진소방서(서장 김진욱)에 2000만원 상당 자동전자혈압계를 지원했다.

평소 심·뇌혈관질환, 고혈압 등 만성질환을 앓고 있는 환자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸릴 경우 사망률이 평균보다 높다. 이를 감안, 주민들이 실생활에서 수시로 혈압을 비롯한 위험요인을 사전 관리할 수 있도록 울진군 각 읍면 119안전센터에 자동전자혈압계를 전달했다는 게 한울원전 측 설명이다.

이종호 한울원전 본부장은 "거동이 불편하고 의료기기 사용이 익숙하지 않은 노년층에게 도움이 될 것으로 기대한다"면서 "코로나19로 온 나라가 어려움을 겪고 있는 상황에서 울진군 보건·의료 환경 개선을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr