여수경찰, 치안종합성과평가 보고회 개최

여수경찰서(서장 문병훈)는 지난 12일 여수경찰서 3층 화합마루에서 경무과장(경정 정복기) 주관으로 각 계?팀장, 기능별 성과담당자 등 30여명이 참석한 가운데 '2020년 치안종합성과평가 보고회'를 개최했다.

이날 보고회는 올해 상반기 결과의 저조한 부분을 파악하고, 기능별 추진성과 분석 및 치안고객만족도 향상을 위해 각 기능 간 협력방안을 모색하여 구체적인 대책마련을 위해 집중적으로 논의했다.

정복기 경무과장은 “이번 치안종합성과 보고회를 통해 기능별 저조한 점을 면밀한 분석으로 개선하고 경찰관의 전문성 향상을 위한 고취 등 대책 방안을 마련하여 여수시민에게 더 나은 치안서비스를 제공하기 위해 노력해 주길 바란다”고 당부하였다.

