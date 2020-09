세계적 희귀종 ‘댕구알버섯’ 남원에서 7년 연속 발견

[남원=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원에서 괴물버섯으로 알려진 세계적인 희귀종 댕구알버섯이 7년 연속 발견돼 지역적 특성 및 그 존재에 대해서 눈길을 끌고 있다.

남원시 산내면 지리산 입석마을에 있는 주지환씨의 사과 농장에는 7년째 매년 댕구알버섯이 발견되고 있다. 댕구알버섯은 유기질이 많은 대나무 숲속이나 들판, 잡목림 등에서 여름에서 가을에 거쳐 자생하는 것으로 알려져 있다.

국내에서는 지난 1989년 계룡산에서 처음 발견된 기록이 있으며, 언론 등을 통해 널리 알려진 것은 2014년 남원과 담양 등지에 발견되면서부터다.

그러나 해마다 꾸준히 발견된 경우는 흔치 않다. 주지환씨 농장에는 2014년 2개, 2015년 2개, 2016년 8개, 2017년 2개, 2018년에서 2020년까지 각 1개가 발견됐다.

한의학에서는 목이 붓고 아픈 데, 코피, 부정자궁출혈, 외상 출혈, 목이 쉰 데 등에 효과가 있다고 하며, 특히 남성의 성기능 개선에 효능이 있는 것으로 알려져 있다. 최근 성분검사를 통해 베타글루칸(beta-glucan), 아미그달린(amygdalin, 페오놀(paeonol), 갈산(gallc acid)의 총 4가지 버섯의 효능을 확인받았다.

댕구알버섯은 워낙 희귀한 탓에 양식이 이루어지지 못해 식용으로 일반화되지 못하고 있다.

