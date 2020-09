광주 북부소방서 ‘화재 피해주민 지원센터’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 북부소방서(서장 이원용)가 주택화재로 한순간에 삶의 터전을 잃어버린 화재 이재민을 위해 ‘화재 피해주민 지원센터’를 운영한다고 15일 밝혔다.

‘화재 피해주민 지원센터’는 화재 피해 주민의 생활안정과 빠른 피해복구를 위해 상시 운영 중인 시스템으로 피해복구 지원 및 구호제도를 안내하고 있다.

북부소방서 화재 피해주민 지원센터는 지난 13일 오전 3시 46분께 풍향동에서 발생한 단독주택 화재로 보금자리를 잃게 된 주택 화재 피해 주민을 지원한 바 있다.

당시 화재현장에서 화재조사업무를 맡고 있던 임영채 소방장이 화재진압 종료 직후 발 빠르게 북구청 관할 부서의 공조를 통해 임시 주거공간을 마련할 수 있도록 도왔다.

또 임시 주거공간이 마련되는 대로 일상생활에 필요한 생필품 및 소화기 등 긴급구호물품 세트 전달과 생활·의료·보험 등 관계기관 안내 및 화재증명원 발급 등 피해 복구 지원에 힘쓰고 있다.

임영채 소방장은 “추석 명절을 앞두고 한순간에 보금자리를 잃은 이재민께 조금이나마 보탬과 위로가 되길 바라는 마음이다”며 “모든 주택 내 화재 발생을 알려주는 감지기와 화재초기 불을 끌 수 있는 소화기를 비치해 가족의 안전과 행복을 지킬 수 있기를 당부 드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr