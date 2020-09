부안군 ‘에프씨엠테크놀로지’ 제4회 G벨리 창업 경진대회 대상 수상

[부안=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 부안군은 수소연료전지 스타트업 ㈜에프씨엠테크놀로지(대표 이정규)가 산업통상자원부 주최 ‘2020 제4회 G밸리 창업경진대회’에서 대상을 수상했다고 15일 밝혔다.

지난 10일 개최된 ‘G밸리 창업경진대회’는 산업통상자원부가 주최하고 한국산업단지공단·서울시·구로구·금천구·숭실대·한국디자인진흥원·서울산업진흥원이 주관했다.

이날 행사를 통해 미래 신성장산업 분야의 유망 창업기업으로 발굴된 입상팀에게는 산업부장관상, 서울특별시장상 등 총 13점의 참여기관장 포상과 총 3천200만 원 규모의 상금을 수여했다.

올해로 4회째를 맞은 대회에는 총 250개 팀이 참가했다. 1차(서류)와 2차(발표) 심사를 거쳐 선발된 13개 팀이 현장에서 데모데이를 통해 최종순위를 가렸다.

대상을 수상한 에프씨엠테크놀로지는 부안군 하서면 신재생에너지단지에서 기업부설 연구소를 운영하면서 수소연료전지의 핵심부품인 MEA(막전극접합체) 관련 부품을 제조하는 기업이다.

부안군 관계자는 “군에서 수소산업 육성을 위해 신성장 패키지 기업지원 사업을 통해 좋은 결과를 얻은 만큼 앞으로 부안이 수소연료전지 스타트업의 새로운 희망의 메카가 될 것”이라며 “코로나19로 신규 투자유치에 어려움을 겪고 있는 스타트업 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr