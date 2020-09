여수광양항만공사, 추석맞이 지역맞춤형 사회공헌활동 펼쳐

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 민족 고유의 명절인 추석을 맞아 지역 내 사랑과 나눔 손길이 필요한 취약계층 및 복지시설 등에 사회공헌활동을 전개한다고 15일 밝혔다.

공사는 이 날 광양시와 여수시의 추천을 받아 취약계층 가정 및 복지시설 300여 곳에 3000만원 상당의 현물을 지원하는 지역맞춤형 사회공헌활동을 실시했다고 설명했다.

지난 2011년 설립 이후 명절맞이 사회공헌행사를 9년째 이어오고 있는 공사는 코로나19로 인한 사회적 거리두기를 감안해 직접방문은 자제하고 지정기탁을 통한 비대면 방식으로 전달했다.

공사는 지역 내 소외된 주민들이 따듯한 명절을 보낼 수 있도록 지속적으로 사회공헌활동을 통해 지원할 예정이다.

최연철 경영본부장은 “앞으로도 공공기관의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동과 지역사회와 연계한 사회공헌 프로그램으로 나눔경영을 실천할 계획”이라고 강조했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr