서울시의회 예결위원회 위원장 송재혁 의원 선출(종합)

송 위원장 전날 더불어민주당 초선 예결위원들 1차 투표에서 2위했으나 결선 투표서 정진철 의원을 12대11로 누르고 당선...15일 오후 2시부터 서울시의회 본회의에서 85명 중 79표 얻어 당선

[아시아경제 박종일 기자] 50조원에 가까운 2021년도 서울시 예산심의하는 서울시의회 예결위원장에 송재혁 의원(더불어민주당 노원6)이 선출됐다.

서울시의회(의장 김인호)는 15일 오후 2시부터 본회의를 열어 내년 서울시예산안을 심의할 예결위원장 선거를 위한 투표를 실시, 초선의 송재혁 의원을 선출했다.

이날 투표에는 모두 85명의 의원들이 참여, 송 의원이 79표를 얻어 위원장에 선출됐다.

송 위원장은 당선 직후 “내년 서울시 예산안을 꼼꼼하게 챙기겠다”고 말했다.

송 위원장은 외국어대 총학생회장 출신으로 노원구 서비스공단 본부장을 역임한 후 서울시의원에 선출됐다.

한편 송 위원장은 전날 더불어민주당 소속 초선 서울시의원들간 후보 선출 투표에서 1차 투표에서 정진철 의원(송파)에 이어 2위를 했으나 결선 투표에서 12대11로 역전해 당선됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr