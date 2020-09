중부발전 "고위험 현장작업 안전사고 예방…'안전경보제' 실시"

[아시아경제 김보경 기자] 한국중부발전은 고위험 작업 과정에서 벌어지는 안전사고를 막기 위한 '경영진 주도 안전경보제'를 이달부터 시행 중이라고 15일 밝혔다.

안전경보제는 고위험 현장작업을 위험 수준별로 구분해 등급을 레벨 0~2로 부여하고, 등급별로 적합한 맞춤형 안전관리를 시행하기 위해 도입했다.

최고 위험작업(레벨 2)에 대해선 작업 시행 전 경영진이 유선 또는 현장방문 등의 방법으로 안전기술지도, 작업계획수립지도, 특별교육 및 책임자 면담 등을 실시해 사고위험 요인을 선제적으로 관리하고 있다.

김호빈 중부발전 기술안전본부장은 지난 11일 보령 3호기 보일러 튜브 정비작업에 대한 안전점검을 실시했다.

김 본부장은 "보일러 튜브 정비작업은 협소한 밀폐공간에서 진행되기 때문에 가스농도와 노내온도 관리 등에 있어 철저를 기해야 한다"며 "고위험 작업에 대한 안전사고 예방을 최우선시 해달라"고 당부했다.

박형구 중부발전 사장은 "안전경보제를 통해 경영진이 안전관리에 솔선수범하는 모습을 보여 전 직원의 안전의식을 제고하고 기본에 충실한 안전문화 조성에 기여하겠다"고 전했다.

