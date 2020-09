요즘 가장 ‘핫한’ 광고판은? 마스크디자인 이색 공모전

한수원 고리원자력본부, ‘기장사랑 마스크 공모’ 당선작 발표

100여개 응모작 중 최우수상 등 18개 당선작 선정

당선작은 실제 마스크로 제작해 지역 홍보키로



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지금 가장 ‘핫한’ 광고판은 무얼까? 미국의 ‘오렌지볼(미식축구)’도 ‘프리미어리그(영국 프로축구 리그)’도 아닌 바로 마스크!

한국수력원자력㈜ 고리원자력본부(본부장 이신선)가 주최한 방역마스크 디자인 공모전의 당선작이 결정됐다.

고리본부는 15일 ‘기장사랑 마스크 공모’ 당선작을 발표했다.

이번 공모전은 ‘마스크 쓰기 생활화’ 분위기 조성을 통해 지역사회의 코로나19 확산을 막고, 방역 안전을 통한 경제 활성화를 꾀하기 위해 고리본부가 마련했다. 마스크를 광고판으로 활용하는 번뜩이는 아이디어다.

지난 7월 29일부터 8월 26일까지 이뤄진 공모에 총 100여점의 작품이 접수됐다. 1차와 2차 심사를 거쳐 총 18개의 당선작을 선정했다.

최우수상은 기장군 주요 관광지와 특산물을 캐릭터화해 마스크에 적용한 박주민 씨의 작품이 선정됐다.

우수상은 기장 젖병등대와 기장 바다, 고리원전을 소재로 디자인한 김혜정 씨의 작품과 기장군의 랜드마크를 패턴형식으로 디자인한 김용진 씨의 작품이 뽑혔다.

이외에도 초등학생부터 성인까지 다양한 연령이 응모한 작품 중 장려 5개, 입선 10개 작품도 당선작에 포함됐다.

최우수상 수상자에게는 상금 50만원이 주어지고 우수상은 30만원, 장려상은 10만원, 입선작은 문화상품권 5만원이 주어진다.

고리원자력본부는 최우수작과 우수작을 실제 마스크로 제작해 지역 홍보에 활용할 예정이다.

이신선 고리원자력본부장은 “번뜩이는 아이디어 디자인이 많이 나와 마스크로 지역을 홍보할 기회가 생겼다”며 “하루빨리 코로나19 사태가 종식되고 지역경제가 다시 일어날 수 있게 되기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr