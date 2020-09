[아시아경제 김철현 기자] 현대백화점그룹 계열 토탈 홈케어기업 현대렌탈케어는 추석 명절을 맞아 오는 30일까지 안마의자를 렌털하는 고객에게 월 렌털료를 할인해주는 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

대상 품목은 '리프레 힐리아(프리미엄형)', '리프레 카리프(일반형)' 등 2종으로, 월 렌털료를 리프레 힐리아는 월 5000원, 리프레 카리프는 월 2000원 각각 할인해준다.

지난 5월 현대렌탈케어는 안마의자 전문 업체 성우메디텍이 만든 안마의자 2종을 렌털 상품으로 출시했다. 의무 사용기간은 48개월으로, 제품별 월 렌털료는 리프레 힐리아가 8만3900원, 리프레 카리프는 4만9900원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr