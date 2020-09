시진핑, "중국은 '인권 선생님'이 필요없다"

시 주석, 중ㆍEU 정상회담에서 홍콩과 신장 언급되자 내정문제 경고

EU 공정성, 균형, 상호주의 VS 중국 평화, 협력, 다자주의 경제협력



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가주석이 중국과 유럽연합(EU) 정상회담에서 홍콩 국가보안법과 신장 위구르 인권 문제가 언급되자, "중국은 인권 선생님이 필요 없다"라는 단호한 메시지를 던졌다.

14일(현지시간) 중국과 EU 화상 정상회의에서 앙겔라 메르켈 독일 총리, 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장 등 EU 정상들은 중국 정부에 투자협정 진전을 압박하고, 홍콩과 신장 위구르 등에서의 인권 문제를 제기했다.

미셸 상임의장은 회담 후 기자회견에서 "우리는 중국에 홍콩 주민과 국제사회에 대한 그들의 약속을 지킬 것을 촉구했다"라고 말했다. 그는 또 "신장 위구르 자치구와 티베트 자치구의 소수민족, 인권 운동가, 언론인들에 대한 처우에 대한 우려를 거듭 밝혔다"라고 강조했다.

시 주석은 이와 관련 "인권 보호의 길은 서로 다를 수 있으며 인권 보장에는 최선이 없고 그저 더 좋아질 뿐"이라고 확연한 견해차를 드러냈다.

시 주석은 이어 "중국은 인권 선생님이 필요하지 않으면 서방진영의 이중잣대를 반대한다"고 말했다. 시 주석은 비유법을 써서 "내정문제인 만큼 간섭하지 말라"고 경고했다.

중국과 EU 정상들은 투자협정도 뚜렷한 시각 차이를 보였다.

시 주석은 다자주의를 강조한 반면 EU 정상들은 상호주의를 기반으로 한 협력을 주장했다.

시 주석은 "중국과 EU는 중요한 무역 파트너이자 투자 파트너"라고 강조한 뒤 "양측이 공조를 강화, 협력의 기회를 더 많이 만들어야 한다"고 했다.

시 주석은 "내수 잠재력을 활용, 중국과 유럽이 공동 개발을 더욱 강력하고 지속 가능하게 장려할 것"이라며 중국의 내수시장을 강조했다.

시 주석은 그동안 강조해 온 다자주의 방침도 재차 언급했다. 그는 "중국은 유엔(UN)을 중심으로 하는 국제 질사와 국제 시스템 유지가 중요하다"면서 국제 및 지역 문제에 대해 정치적으로 해결할 의사가 있음을 내비쳤다. 다자주의는 미중 갈등이 언급될 때마다 시 주석 등 중국 지도부가 강조하는 용어다.

인민일보와 신화통신은 연내 중국과 EU간 투자협정 협상이 완료될 것이며, 이는 EU 나아가 세계 경제의 조기 회복을 촉진할 것이라고 전했다.

중국 매체들의 이 같은 보도와 달리 EU 측에선 낙관적인 반응이 나오지 않았다.

EU 측은 공정성과 상호주의를 강조하면서 중국 측과 결이 다른 의견을 냈다.

미셸 상임의장은 회의 후 가진 기자회견에서 "유럽은 경기장이 되는 것이 아니라, 참가 선수가 될 필요가 있다"라면서 "우리는 더 많은 공정성을 원한다. 더 균형있는 관계를 원한다. 이는 상호주의와 공정 경쟁 환경을 의미한다"라고 말했다. 그동안 중국과의 무역이 공정하지 않았다는 의미다.

폰데어라이엔 집행위원장도 "우리는 중국 시장에 접근하고 장벽을 허무는 것에 대해 매우 진지하다"면서 "중국은 투자 협정을 맺는 것이 가치가 있다는 것을 납득시켜야 한다"라고 말했다.

메르켈 총리는 "지난 15년간 중국은 경제적으로 훨씬 강해졌다"면서 "이는 상호주의, 공정 경쟁 환경에 대한 요구가 정당하다는 것을 의미한다"라고 강조했다.

중국과 EU는 지난 2014년부터 투자협정 협상을 벌이고 있지만 합의점을 찾지 못하고 있다.

