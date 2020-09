재래식 정수장의 녹조 '미세분말'로 잡는다

[아시아경제 황준호 기자] 여름철이 되면 정수장의 골치거리로 떠오르는 녹조현상을 잡기 위한 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 분말활성탄을 더 작게 분쇄해 녹조 유래 물질과의 흡착력을 높인 물질을 개발한 것이다. 이 활성탄을 활용하면 재래식 정수장에서도 빠르고 효과적으로 녹조를 제거할 수 있다.

송경근 한국과학기술연구원 물자원순환연구센터 박사의 연구팀은 추가적인 고도 정수 처리시설의 설치 없이 기존의 재래식 정수 공정에서도 녹조에 의해 유발되는 맛이나 냄새 물질, 독성 물질의 효과적인 처리가 가능한 정수 공정을 개발했다고 15일 밝혔다.

연구팀은 흡착속도를 높인 분말활성탄을 개발했다. 기존 분말활성탄을 분쇄해 입자 크기를 작게 만든 활성탄이다. 입자의 크기가 작아진 분말활성탄은 표면에 미세한 구멍이 많아져, 직접적으로 녹조 유래 물질을 흡착하는 기능이 강화된다. 연구팀은 기존 상용 분말활성탄에 비해 녹조로 유발되는 맛·냄새 물질, 독성물질 등에 대한 흡착속도가 월등히 빠른 것(물질별 20%~150% 증대)을 확인했다.

송경근 박사는 "새로운 분말활성탄은 간단한 방법으로 제조가 가능할 뿐만 아니라 빠른 흡착속도를 가지고 있어 충분한 접촉시간 확보가 어려운 기존 재래식 정수장에서도 고가의 시설 설치 없이도 안정적인 녹조 대응이 가능할 것으로 보인다"라고 말했다. 그는 이어 "이번 정수 기술이 확대 보급된다면 국민의 수돗물에 대한 불안감을 해소하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 이번 연구결과는 수자원 분야 학술지인 워터 리서치 최신 호에 실렸다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr