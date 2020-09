위메프, '패션뷰티위크'…가을 신상 최대 45% 할인

14~20일, 일주일간 가을 의류·화장품·잡화 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 20일까지 '패션뷰티위크' 행사를 진행, 패션·뷰티·잡화 아이템을 최대 45% 할인한다고 15일 밝혔다.

패션뷰티위크에서는 트렌치코트, 로퍼 등 가을 신상품부터 아동 한복, 화장품 선물 세트 등 추석 관련 아이템을 특가에 선보인다. 인기 브랜드 ▲뉴에라캡 ▲아디다스 ▲지오다노 ▲언더아머 ▲블랙야크 ▲미쏘 ▲크록스키즈 ▲아모레퍼시픽 등도 행사에 참여한다.

행사 기간 모든 고객에게 최대 45% 할인 쿠폰을 제공한다. 상품 쿠폰(최대 10%), 카드 쿠폰(최대 15%), 브랜드 쿠폰(최대 20%) 등을 중복으로 사용할 수 있다. 행사 상품은 모두 무료로 배송한다.

위메프 관계자는 "시즌 상품과 더불어 추석을 앞두고 선물할 수 있는 인기 아이템을 준비했다"며 "매일 새롭게 선보이는 추천 상품에 가격 혜택을 더해 가을맞이 쇼핑을 즐길 기회"라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr