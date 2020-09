NS홈쇼핑, 16일 '듀얼 바이탈 이뮨' 라이브방송 진행

16일 오후 8시, 오!라방+잼라이브 동시 생방송

프리미엄 건강기능식품 PB 제품인 '듀얼 바이탈 이뮨' 판매



[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑은 16일 오후 8시부터 60분 동안 OK캐시백 오!라방, 잼라이브를 통해 라이브 커머스 방송을 진행한다고 15일 밝혔다.

NS홈쇼핑관계자는 "NS홈쇼핑의 라이브 커머스는 기존의 TV홈쇼핑보다 자유롭고 재미있는 표현으로 구매 과정에서 즐거움과 경험을 중시하는 젊은층에게 좋은 반응을 얻고 있다"면서 "이번 제휴로 고객 연령층의 확대가 기대된다"고 말했다.

NS홈쇼핑은 첫 번째 제휴 라이브 커머스에서 프리미엄 건강기능식품 자체브랜드(PB) 제품인 '듀얼 바이탈 이뮨'을 선보인다.

'듀얼바이탈 이뮨'은 A부터 E까지 12종의 비타민과 아연, 마그네슘 등 미네랄 8종, 항산화 영양소인 토마토 추출물 라이코펜이 담겨있어 매일 균형 있는 영양소를 섭취할 수 있는 멀티비타민 미네랄 제품이다. 지용성과 수용성 등 원료의 특성에 맞춰 캡슐, 정제, 액상 등 총3가지 형태가 한 병에 담겨있는 프리미엄 건강기능식품이다.

이날 방송에서는 기존 6만7000원인 1개월 치 30병을 5만4900원으로 할인된 가격에 판매한다. 또한, 라이브 방송 중 구매 고객을 대상으로 10명을 추첨해 스타벅스 기프티콘을 증정하고, 구매왕 20명에게는 ‘듀얼 바이탈 이뮨’ 1개월분을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr